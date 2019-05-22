2019-05-22T13:44:24+03:00
Общество

Владимирский транспорт пойдет в объезд шествия выпускников

Завтра из-за «Последнего звонка» изменятся городские маршруты
Вероника ПАНИНА
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23 мая во владимирских школах - «Последний звонок». В полдень от Золотых ворот начнется традиционное шествие выпускников. Из-за этого центр города с 12.00 до 14.00 будет перекрыт для всех видов транспорта, а троллейбусы и автобусы пойдут в объезд.

Автобусы маршрутов №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 будут направлены по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль.

Движение троллейбусов будет осуществляться следующим образом:

№ 1 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй»,

№ 2 - работать не будет,

№ 5 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе — Вокзал,

№ 7 - Пр-кт Ленина - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира — ВЭМЗ,

№ 8 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ВХЗ.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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