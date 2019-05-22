Владимирский транспорт пойдет в объезд шествия выпускников
23 мая во владимирских школах - «Последний звонок». В полдень от Золотых ворот начнется традиционное шествие выпускников. Из-за этого центр города с 12.00 до 14.00 будет перекрыт для всех видов транспорта, а троллейбусы и автобусы пойдут в объезд.
Автобусы маршрутов №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 будут направлены по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль.
Движение троллейбусов будет осуществляться следующим образом:
№ 1 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй»,
№ 2 - работать не будет,
№ 5 - Ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе — Вокзал,
№ 7 - Пр-кт Ленина - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира — ВЭМЗ,
№ 8 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ВХЗ.
Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU