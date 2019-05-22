2019-05-22T12:41:35+03:00
Происшествия

Сбежавший из колонии-поселения под Владимиром преступник задержан

Он был осужден на 17,5 лет за убийство и грабеж
Сергей МОРКОВКИН
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22 мая около 11.00 в Кольчугино были задержан бежавший днем ранее с участка колонии-поселения ИК-3 города Владимира преступник. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Владимирской области.

Напомним, бежавший из колонии преступник 1981 года рождения - уроженец Брянска. Перед отправкой на зону он жил в Кольчугино, несколько раз был судим по различным статьям УК РФ. 17,5 лет колонии он получил в 2002 году. В 2018 году решением суда был отправлен на участок колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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