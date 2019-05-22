Автобусы и троллейбусы во Владимире изменят свои маршруты днем 23 мая

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-22T09:54:05+03:00

Публикуем подробную схему маршрутов городского общественного транспорта на время "Последнего звонка"

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В связи с проведением общегородского праздника "Последний звонок" 23 мая с 12.00 до 14.00 будут изменены маршруты движения общественного транспорта в городе Владимире.

Автобусы маршрутов №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 будут направлены в объезд по улице Дзержинского, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.

Движение троллейбусов будет осуществляться следующим образом:

№ 1 - ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй»,

№ 2 - работать не будет,

№ 5 - ул.Фатьянова - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе — Вокзал,

№ 7 - пр-кт Ленина - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Мира — ВЭМЗ,

№ 8 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ВХЗ.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU