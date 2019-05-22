В Юрьев-Польском мужчина два раза ограбил 91-летнюю женщину
Он выносил из ее квартиры деньги и продукты
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего мужчины из Юрьев-Польского.
По данным пресс-службы УМВД, вор дважды залезал в квартиру к 91-летней женщине и забирал деньги и продукты.
В полицию сообщили соседи, которые заметили свет в квартире и знали, что бабушка лежит в больнице. Оказалось, вору тоже было об этом известно.
Уголовное дело за кражу направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU