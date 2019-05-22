Владимир Сипягин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-22T09:48:44+03:00

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C 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге в 23-й раз пройдёт Петербургский международный экономический форум. В его работе примет участие делегация Владимирской области во главе с Губернатором Владимиром Сипягиным.

Главная тема ПМЭФ-2019 – "Формируя повестку устойчивого развития". Программа мероприятия будет состоять из четырёх актуальных тематических блоков: "Мировая экономика в поисках баланса", "Российская экономика: реализуя цели национального развития", "Технологии, приближающие будущее" и "Человек – прежде всего".

Кроме того, в рамках бизнес-диалогов пройдут обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия в экономике между представителями российского бизнеса и участниками из Австрии, Германии, Индии, Италии, Китая, США, Финляндии, Швеции, Франции, Швейцарии и стран Африки.

ИСТОЧНИК KP.RU