Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт
Органы ФСБ России получили информация о том, что в Кольчугино в одном из частных домов находятся вооруженные люди, которые готовят теракт.
Чтобы не допустить трагедии, начальником областного управления ФСБ было принято решение начать в 00.35 22 мая контртеррористическую операцию. Об этом сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета
Спецназ блокировал дом, где находились предполагаемые террористы, а жителей близлежащих домой эвакуировали. Вооруженным преступникам предложили сдаться и сложить оружие, однако они открыли стрельбу. Ответным огнем боевиков ликвидировали.
Их личности установлены. По данным Оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей.
В доме правоохранители нашли оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.
ИСТОЧНИК KP.RU