2019-05-22T09:00:51+03:00
Происшествия

Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт

При задержании они открыли стрельбу
Ольга МАКАРОВА
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Боевики открыли стрельбуБоевики открыли стрельбуФото: Из материалов пресс-службы
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Органы ФСБ России получили информация о том, что в Кольчугино в одном из частных домов находятся вооруженные люди, которые готовят теракт.

Чтобы не допустить трагедии, начальником областного управления ФСБ было принято решение начать в 00.35 22 мая контртеррористическую операцию. Об этом сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета

Спецназ блокировал дом, где находились предполагаемые террористы, а жителей близлежащих домой эвакуировали. Вооруженным преступникам предложили сдаться и сложить оружие, однако они открыли стрельбу. Ответным огнем боевиков ликвидировали.

Их личности установлены. По данным Оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей.

В доме правоохранители нашли оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

ИСТОЧНИК KP.RU

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