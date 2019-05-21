Во Владимире простят книжных должников
Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек. В свой профессиональный праздник сотрудники муниципальных библиотек города объявляют День открытых дверей и приглашают в гости всех жителей Владимира!
В рамках Дня открытых дверей подготовлена обширная программа. Среди мероприятий программы – конкурсы, акции, флешмобы, игры, викторины, мастер-классы, выставки.
Подробности – на сайте, в группе и по телефону 21-65-63.
И приятное дополнение: во всех муниципальных библиотеках города Владимира 27 мая объявлен День прощения задолжника! Приносите книги, которые забыли сдать, и избежите за это штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU