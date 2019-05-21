2019-05-21T21:07:59+03:00
Общество

Во Владимире простят книжных должников

Но это случится только 27 мая
Алексей СУХОВ
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Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский день библиотек. В свой профессиональный праздник сотрудники муниципальных библиотек города объявляют День открытых дверей и приглашают в гости всех жителей Владимира!

В рамках Дня открытых дверей подготовлена обширная программа. Среди мероприятий программы – конкурсы, акции, флешмобы, игры, викторины, мастер-классы, выставки.

Подробности – на сайте, в группе и по телефону 21-65-63.

И приятное дополнение: во всех муниципальных библиотеках города Владимира 27 мая объявлен День прощения задолжника! Приносите книги, которые забыли сдать, и избежите за это штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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