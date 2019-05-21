2019-05-21T20:58:18+03:00
Спорт

Владимирская спортсменка выиграла 2 «золота» на первенстве России по джиу-джитсу

Теперь девушка поедет на первенство мира
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Владимирская спортсменка Евгения Никифорова завоевала две золотые медали на первенстве России по джиу-джитсу, которое проходило в городе Челябинске 18 и 19 мая.

Евгения выступала в возрастной группе до 16 лет в весовой категории «44 кг» и стала лучшей в двух дисциплинах джиу-джитсу: «файтинге» (бои) и «не-ваза» (борьба).

По итогам первенства владимирская спортсменка вошла в состав юношеской сборной команды России и примет участие в первенстве мира, которое, по предварительным данным, пройдет в октябре 2019 в Абу-Даби (ОАЭ).

В общей сложности в первенстве России участвовали около 800 человек из 25 регионов страны. Владимирскую область представляла одна спортсменка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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