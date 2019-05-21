Ковровчанка украла из подъезда детский велосипед

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-21T17:39:43+03:00

Но не покататься хотела, а продать

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Неделю назад в полицию обратилась жительница Коврова, которая сообщила, что из подъезда украли велосипед ее ребенка.

Полицейским не составило труда задержать вора, точнее - воровку. Ей оказалась 38-летняя ранее судимая местная жительница. Она заметила, что женщина оставила велосипед в подъезде и сразу же "угнала" его. Но не покататься, а чтобы продать.

По данным пресс-службы УМВД, возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU