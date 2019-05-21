Ковровчанка украла из подъезда детский велосипед
Но не покататься хотела, а продать
Изменить размер текста:
Неделю назад в полицию обратилась жительница Коврова, которая сообщила, что из подъезда украли велосипед ее ребенка.
Полицейским не составило труда задержать вора, точнее - воровку. Ей оказалась 38-летняя ранее судимая местная жительница. Она заметила, что женщина оставила велосипед в подъезде и сразу же "угнала" его. Но не покататься, а чтобы продать.
По данным пресс-службы УМВД, возбуждено уголовное дело за кражу.
ИСТОЧНИК KP.RU