2019-05-21T17:02:46+03:00
Происшествия

Из колонии-поселения во Владимирской области сбежал опасный преступник

Он получил 17 лет наказания за убийство и разбой
Артём Черепанов
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В паблике "Подслушано автомобилистов во Владимире" появилась ориентировка на сбежавшего с участка колонии-поселения при колонии № 3 УФСИН по Владимирской области.

По данным пресс-службы УФСИН по Владимирской области, живший в Кольчугино уроженец Брянска ранее был осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса, а 2005 году получил 17,5 лет колонии за убийство и разбой. В ориентировке указано, что сбежавшего нет 11 зубов. Его рост составляет 174 сантиметра.

В 2018 году решением суда преступник был переведен на участок колонии-поселения.

Пресс-служба УФСИН по региону сообщает, что сбежавшего преступника разыскивают. Ориентировки направлены в полицию, принимают все необходимые меры.

Отметим, в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, могут свободно передвигаться по ее территории в гражданской одежде и пользоваться наличностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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