Во Владимире разыскивают очередного насильника

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-21T16:08:12+03:00

Он нападал на школьниц в Ленинском районе

Изменить размер текста: A A

Пользователи паблика "Подслушано во Владимире" Вконтакте опубликовали ориентировку на очередного насильника. По информации на листовках, следственные органы разыскивают мужчину в возрасте около 35 лет, напавшего на двух девочек в районе школы № 37.

Отметим, ранее Следственный комитет по Владимирской области задержал 21-летнего насильника из Юрьев-Польского, напавшего на школьниц во Владимире в районе Содышки. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU