Во Владимире разыскивают очередного насильника
Он нападал на школьниц в Ленинском районе
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Пользователи паблика "Подслушано во Владимире" Вконтакте опубликовали ориентировку на очередного насильника. По информации на листовках, следственные органы разыскивают мужчину в возрасте около 35 лет, напавшего на двух девочек в районе школы № 37.
Отметим, ранее Следственный комитет по Владимирской области задержал 21-летнего насильника из Юрьев-Польского, напавшего на школьниц во Владимире в районе Содышки. Сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU