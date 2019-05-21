2019-05-21T14:24:59+03:00
Общество

Педагогом года Владимирской области стал учитель биологии и географии

Он работает в гимназии №35
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено администрацией Владимирской областифото предоставлено администрацией Владимирской области
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21 мая во Владимире, в Доме дружбы, состоялась торжественная церемония награждения победителя и лауреатов регионального конкурса «Педагог года Владимирской области-2019».

До очного тура дошли 25 человек из 16 муниципальных образований региона. По результатам профессиональных состязаний победителем признан учитель биологии и географии гимназии № 35 г. Владимира Артём Мишулин. Именно он будет представлять Владимирскую область на конкурсе «Учитель года России», который пройдёт в городе Грозный в сентябре.

Кроме того, лауреатами конкурса в различных номинациях стали: Анастасия Епифанова – учитель начальных классов Боголюбовской средней общеобразовательной школы имени чемпионки мира по шахматам Е.И. Быковой Суздальского района; Людмила Хубиева – учитель химии средней общеобразовательной школы №1 Петушинского района; Алёна Фурина – учитель-логопед детского сада № 3 г. Владимира; Ольга Крыладкова – педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы о. Мурома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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