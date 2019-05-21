2019-05-21T14:12:57+03:00
Спорт

Ковровский дзюдоист прошел в финал IX летней Спартакиады учащихся России

Соревнования пройдут в июле в Череповце
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Ковровский дзюдоист Роман Князев выиграл II этап (ЦФО) IX летней Спартакиады учащихся России среди юношей и девушек, состоявшегося в Брянске с 17 по 19 мая, и отобрался в финал соревнований, которые пройдут в июле в городе Череповце Вологодской области.

Роман Князев стал лучшим в весовой категории «90 кг». Бронзовые медали в весовых категориях «70 кг» и «50 кг» соответственно завоевали муромляне Анастасия Коноплева и Андрей Беляков.

В общей сложности во II этапе IX летней Спартакиады учащихся России приняли участие 210 человек из 17 регионов ЦФО и Москвы.

Владимирскую область представляли 16 спортсменов из Коврова (МБУ «СШОР дзюдо, самбо им. С.М. Рыбина»), Владимира (ДЮСШ «Дзюдо-88»; СК «Орбита») и Мурома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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