«Т Плюс» приступил к реконструкции теплосетей в районе улицы Василисина

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-21T13:37:47+03:00

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Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к реконструкции тепловых сетей в районе улицы Василисина областного центра. В данном районе работы ведутся сразу на трех участках, на которых согласно проектам будет заменено более 2,1 км разводящего трубопровода. Совокупная стоимость работ на объектах составит 35,4 млн рублей.

В рамках реконструкции будет изменена схема прокладки трубопроводов у домов №7 (корп. 1), 9 (корп. 1, 2), 9 а (корп. 1, 2), 11 (корп. 1), 17 по улице Василисина. Действующая тепловая сеть проходит транзитом через дома, что приводит к сложностям во время профилактического обслуживания и ремонта. По новой схеме прокладки будет выполнен вынос коммуникаций и строительство к зданиям отдельных вводов.

На всех участках во время ремонтных работ горячее водоснабжение будет отключаться только на время технологических переключений, при этом срок ограничения ГВС составит не более 1-2 дней. После завершения реконструкции специалисты подрядных организаций выполнят благоустройство территорий: уложат 1860 м² дорог и тротуаров, 8700 м² газонов.

Общий объем средств, направленных на подготовку объектов (тепловых сетей, Владимирской ТЭЦ-2, котельных) филиала «Т Плюс» во Владимирской области к новому отопительному сезону в рамках программы «Re: Конструкция 2019», составит 935 млн рублей. В рамках программы специалисты филиала продолжат вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU