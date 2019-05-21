На месте пожара в Вязниковском районе нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-21T12:21:22+03:00

Его личность пока не установлена

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21 мая в 05.07 пожарным сообщили о возгорании жилого двухквартирного дома в деревне Сергиевы Горки Вязниковского района. В 05.22 пламя было локализовано, а в 05.22 - ликвидировано полностью. Сгорела внутренняя отделка и все имущество на площади 60 квадратных метров. На месте пожара было найдено тело мужчины, его личность сейчас устанавливается.

В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области сообщили, что с жильцами сгоревшего дома в апреле проводился инструктаж по пожарной безопасности. Но, видно, не до всех жителей дошли правила.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единиц техники и 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU