На месте пожара в Вязниковском районе нашли тело мужчины
Его личность пока не установлена
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21 мая в 05.07 пожарным сообщили о возгорании жилого двухквартирного дома в деревне Сергиевы Горки Вязниковского района. В 05.22 пламя было локализовано, а в 05.22 - ликвидировано полностью. Сгорела внутренняя отделка и все имущество на площади 60 квадратных метров. На месте пожара было найдено тело мужчины, его личность сейчас устанавливается.
В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области сообщили, что с жильцами сгоревшего дома в апреле проводился инструктаж по пожарной безопасности. Но, видно, не до всех жителей дошли правила.
К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единиц техники и 9 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU