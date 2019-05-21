В Собинском районе горел агрегатный завод
Выгорело 500 квадратных метров производства
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:
21 мая около 5.10 в поселке Колокша произошел пожар в цеху металлообработки ООО "Колокшанский агрегатный завод". Общая площадь пожара составил 500 квадратных метров (площадь всего завода - 800 квадратных метров). Пожар тушили 28 человек, использовалось 12 единиц различной техники.
По информации ГУ МЧС по Владимирской области, при пожаре никто не пострадал.
ООО "Колокшанский агрегатный завод" существует с 2000 года и выпускает асфальтосмесительные установки.
ИСТОЧНИК KP.RU