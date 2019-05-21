В Собинском районе горел агрегатный завод

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-21T10:18:58+03:00

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21 мая около 5.10 в поселке Колокша произошел пожар в цеху металлообработки ООО "Колокшанский агрегатный завод". Общая площадь пожара составил 500 квадратных метров (площадь всего завода - 800 квадратных метров). Пожар тушили 28 человек, использовалось 12 единиц различной техники.

По информации ГУ МЧС по Владимирской области, при пожаре никто не пострадал.

ООО "Колокшанский агрегатный завод" существует с 2000 года и выпускает асфальтосмесительные установки.

ИСТОЧНИК KP.RU