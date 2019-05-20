Экс-глава УФНС Владимирской области Сергей Кошелев и прокуратура снова сойдутся в суде

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-20T16:47:02+03:00

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В Владимирский областной суд поступили сразу две апелляции по делу экс-главы налоговой службы Владимирской области Сергея Кошелева. Одна от самого осужденного за взятку бывшего налоговика, другая - от стороны государственного обвинения. Напомним, Сергей Кошелев был признан виновным в получении взятки Октябрьским районным судом 25 марта и получил судебный штраф в размере 1,3 миллиона рублей.

Как и предполагалось, Сергей Кошелев посчитал сумму штрафа завышенной, а приговор суда - суровым. До того, как будет выплачен штраф, действует арест на его имущество (его нельзя продать). Также Кошелев считает что смягчение судом первой инстанции размера штрафа на 100 000 рублей за 7 месяцев пребывания под домашним арестом не достаточно и не соответствует фактически отбытому наказанию. Отметим, сторона обвинения требовала оштрафовать экс-главу УФНС по Владимирской области на 1,4 миллиона рублей.

Сторона обвинения считает, что с Сергея Кошелева необходимо взыскать еще 107 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU