Депутат Шелуха передумал уходить из владимирского горсовета

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-20T16:47:16+03:00

Раньше слагавшие с себя полномочия народные избранники так не делали

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Депутат владимирского горсовета Александр Шелуха отозвал заявление о сложении с себя полномочий. Во владимирском горсовете он - единственный представитель "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Об этом сообщает издание "Политинформация о 33 регионе".

Отметим, что ранее депутаты, слагавшие с себя полномочия народных избранников, свои заявления не отзывали.

Александр Шелуха получил мандат депутата владимирского горсовета в апреле 2017 года, когда свои полномочия решил сложить тогдашний представитель "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Александр Акулов. Тот в свою очередь пробыл в горсовете всего полгода и даже участвовал в выборах главы города в сентябре 2015 года (ранее избирался из числа депутатов СНД города Владимира, одновременно является главой горсовета).

Ранее решение Александра Шелухи уйти из горсовета объяснялось его занятостью работой в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU