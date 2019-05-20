2019-05-20T16:47:16+03:00
Политика

Депутат Шелуха передумал уходить из владимирского горсовета

Раньше слагавшие с себя полномочия народные избранники так не делали
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат владимирского горсовета Александр Шелуха отозвал заявление о сложении с себя полномочий. Во владимирском горсовете он - единственный представитель "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Об этом сообщает издание "Политинформация о 33 регионе".

Отметим, что ранее депутаты, слагавшие с себя полномочия народных избранников, свои заявления не отзывали.

Александр Шелуха получил мандат депутата владимирского горсовета в апреле 2017 года, когда свои полномочия решил сложить тогдашний представитель "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Александр Акулов. Тот в свою очередь пробыл в горсовете всего полгода и даже участвовал в выборах главы города в сентябре 2015 года (ранее избирался из числа депутатов СНД города Владимира, одновременно является главой горсовета).

Ранее решение Александра Шелухи уйти из горсовета объяснялось его занятостью работой в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коврове на пожаре спасли трех человек, еще семнадцать, в том числе ребенка, эвакуировали
Экс-глава УФНС Владимирской области Сергей Кошелев и прокуратура снова сойдутся в суде
Во Владимире пройдет Кубок области по художественной гимнастике
В Кольчугинском районе прокладывали ЛЭП в лесу с нарушениями пожарной безопасности
В Кольчугино прокуроры нашли 1200 бутылок нелегального алкоголя
Юрьев-Польский маньяк дважды неудачно нападал на девушек из Владимира
В четверг на два часа перекроют центр Владимира
Владимирцам расскажут, что общего у ангелов и аэропланов
Трех жителей сгоревшего владимирского дома разместили в гостинице Профкурсов
Глава владимирского Следкома за прошлый год заработал 2,5 миллиона рублей
Во Владимире назвали лучший класс года
В скверах Коврова появится бесплатный интернет
13-летняя вокалистка из Владимирской области получила гран-при патриотического фестиваля за песню «Черный ворон»