Во Владимире пройдет Кубок области по художественной гимнастике
В турнире примут участие гимнастки 2008 года рождения и старше
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Кубок Владимирской области по художественной гимнастике пройдет на базе спортивной школы олимпийского резерва №5 города Владимира (Спортивный переулок, 2) во вторник, 21 мая, 2019 года.
Старт соревнований в 11.00. Организаторы сообщают, что в турнире примут участие гимнастки 2008 года рождения и старше, которые будут состязаться в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях.
ИСТОЧНИК KP.RU