2019-05-20T16:23:22+03:00
Спорт

Во Владимире пройдет Кубок области по художественной гимнастике

В турнире примут участие гимнастки 2008 года рождения и старше
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кубок Владимирской области по художественной гимнастике пройдет на базе спортивной школы олимпийского резерва №5 города Владимира (Спортивный переулок, 2) во вторник, 21 мая, 2019 года.

Старт соревнований в 11.00. Организаторы сообщают, что в турнире примут участие гимнастки 2008 года рождения и старше, которые будут состязаться в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Коврове на пожаре спасли трех человек, еще семнадцать, в том числе ребенка, эвакуировали
Экс-глава УФНС Владимирской области Сергей Кошелев и прокуратура снова сойдутся в суде
Депутат Шелуха передумал уходить из владимирского горсовета
В Кольчугинском районе прокладывали ЛЭП в лесу с нарушениями пожарной безопасности
В Кольчугино прокуроры нашли 1200 бутылок нелегального алкоголя
Юрьев-Польский маньяк дважды неудачно нападал на девушек из Владимира
В четверг на два часа перекроют центр Владимира
Владимирцам расскажут, что общего у ангелов и аэропланов
Трех жителей сгоревшего владимирского дома разместили в гостинице Профкурсов
Глава владимирского Следкома за прошлый год заработал 2,5 миллиона рублей
Во Владимире назвали лучший класс года
В скверах Коврова появится бесплатный интернет
13-летняя вокалистка из Владимирской области получила гран-при патриотического фестиваля за песню «Черный ворон»