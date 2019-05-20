Во Владимире пройдет Кубок области по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 16:23 2019-05-20T16:23:22+03:00

В турнире примут участие гимнастки 2008 года рождения и старше

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Кубок Владимирской области по художественной гимнастике пройдет на базе спортивной школы олимпийского резерва №5 города Владимира (Спортивный переулок, 2) во вторник, 21 мая, 2019 года.

Старт соревнований в 11.00. Организаторы сообщают, что в турнире примут участие гимнастки 2008 года рождения и старше, которые будут состязаться в индивидуальном многоборье и групповых упражнениях.

ИСТОЧНИК KP.RU