В Кольчугинском районе прокладывали ЛЭП в лесу с нарушениями пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-20T16:19:02+03:00

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Кольчугинская межрайонная прокуратура сообщает, что местное предприятие ООО "Ресурс", занимавшееся расширением трассы ЛЭП в местных лесах, нарушило правила пожарной безопасности.

С 15 апреля текущего года на территории 33 региона установлен пожароопасный сезон. В это время нужно стараться не создавать в лесах пожароопасные ситуации. Как сообщает прокуратура, ООО "Ресурс" во время работы по установке ЛЭП этого не сделал. На территории одной из делянок Кольчугинского участкового лесничества они рубили деревья для расчистки территории под электролинии. Однако работники потом не убрали щепки и куски срубленных деревьев, лишь собрали в кучу. Та оказалась в 10 метрах от леса, так что в случае пожара это отличный материал для огня.

На мастера общества заведено дело об административном правонарушении по статье 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Руководителя могут оштрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU