2019-05-20T15:21:25+03:00
Происшествия

В Кольчугино прокуроры нашли 1200 бутылок нелегального алкоголя

Возбуждено два административных и уголовное дело
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Следователи Кольчугинской межрайонной прокуратуры совместно с местной полицией во время проверки в магазине ООО "Золотые ворота" обнаружили 1200 бутылок немаркированного алкоголя. Спиртное продавалось без сопроводительной документации, часть бутылок имела признаки подделки.

По результатам проверки было возбуждено сразу три дела. Продавцов спиртного привлекут к административной ответственности и продажу спиртного без сопроводительной документации и маркировки. Кроме того, прокуратура передала материалы проверки полиции для возбуждения уголовного дела за использование поддельных акцизных марок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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