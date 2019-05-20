В Кольчугино прокуроры нашли 1200 бутылок нелегального алкоголя
Возбуждено два административных и уголовное дело
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Следователи Кольчугинской межрайонной прокуратуры совместно с местной полицией во время проверки в магазине ООО "Золотые ворота" обнаружили 1200 бутылок немаркированного алкоголя. Спиртное продавалось без сопроводительной документации, часть бутылок имела признаки подделки.
По результатам проверки было возбуждено сразу три дела. Продавцов спиртного привлекут к административной ответственности и продажу спиртного без сопроводительной документации и маркировки. Кроме того, прокуратура передала материалы проверки полиции для возбуждения уголовного дела за использование поддельных акцизных марок.
ИСТОЧНИК KP.RU