Юрьев-Польский маньяк дважды неудачно нападал на девушек из Владимира

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-20T13:04:44+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека из Юрьев-Польского. 15 мая молодой человек во Владимире неудачно напал на двух девушек во Владимире, а через два дня был задержан дома.

Нападения молодой человек совершал в районе Содышки. Своих жертв он выслеживал, сидя в кустах. Около 21.40 он внезапно напал на 15-летнюю школьницу, попытавшись ее изнасиловать. Девочка не растерялась, дала отпор нападавшему и убежала. Парень вернулся в кусты и стал ждать другую жертву.

Через 20 минут мимо кустов на велосипеде проезжала 18-летняя девушка, молодой человек решил напасть на нее. Однако и во втором случае насильник потерпел фиаско. А потом его спугнула компания проходивших мимо молодых людей.

По данным Следкома, молодой человек жил с отцом и подрабатывал на стройках. В декабре 2018 года он был условно осужден за грабеж. Учитывая данные о личности молодого человека и обстоятельства совершения преступлений сексуального характера, следователь СК России планирует назначение ему психолого-психиатрической экспертизы.

Вину в содеянном обвиняемый не признает. 19 мая по ходатайству следователя СК России судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU