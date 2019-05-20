2019-05-20T12:18:20+03:00
Происшествия

Трех жителей сгоревшего владимирского дома разместили в гостинице Профкурсов

Еще пять человек временно поселились у родственников
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 мая в доме № 3 по Добросельскому проезду произошел пожар, выгорело 150 квартирных метров жилья. В деревянном четырехквартирном доме (одна квартира была нежилой) проживало восемь человек. Пятеро из них временно разместились у родственников, еще троим предоставлено жилье в гостинице Профкурсов.

20 мая в администрации города Владимира прошло совещание, на котором главе Фрунзенского районе и начальнику городского управления по учету и распределению жилплощади было поручено найти для погорельцев новое жилье из маневренного фонда. Также поручено снабдить детей-школьников погорельцев учебниками и канцелярскими принадлежностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кольчугино прокуроры нашли 1200 бутылок нелегального алкоголя
Юрьев-Польский маньяк дважды неудачно нападал на девушек из Владимира
В четверг на два часа перекроют центр Владимира
Владимирцам расскажут, что общего у ангелов и аэропланов
Глава владимирского Следкома за прошлый год заработал 2,5 миллиона рублей
Во Владимире назвали лучший класс года
В скверах Коврова появится бесплатный интернет
13-летняя вокалистка из Владимирской области получила гран-при патриотического фестиваля за песню «Черный ворон»
Во Владимирскую область из Европы пришел пакет с наркотиками
Владимирский филиал «Т Плюс» завершил работы на проезжей части на улице Чайковского
Московский предприниматель пытался дать 10 тысяч рублей владимирскому полицейскому
В Селивановском районе нетрезвого водителя оштрафовали на 200 тысяч рублей
Истек срок давности: в Вязниках прекратили уголовное дело за подделку документов
У гусевского предпринимателя утилизировали мясо за нарушения
Владимирец избил знакомого и украл у него сумку с 300 рублями
Ковровчанке ограничили свободу на 10 месяцев за убийство сожителя
Во Владимирской области за ночь сгорели два жилых дома
Во Владимирской области выделят более 10 миллиардов рублей на увеличение продолжительности жизни
Во Владимирской области начал работу центр привлечения врачей
Сотрудница муромского музея получила награду от Президента РФ
Книги для библиотек Владимирской области попросили у Собянина
Владимир вошел в пятерку городов с самыми интересными музеями
Во Владимирской области начнут проверять автобусы из-за высокой аварийности на общественном транспорте
В Гусь-Хрустальном районе в пожаре погиб человек
Во Владимире высадят 350 тысяч цветов
Во Владимирской области проверят системы оповещения
Александровец пользовался чужой банковской картой, а когда закончились деньги, выкинул ее
Во Владимирском филиале «Т Плюс» состоялось совещание Совета ТЭК