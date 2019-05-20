Трех жителей сгоревшего владимирского дома разместили в гостинице Профкурсов
17 мая в доме № 3 по Добросельскому проезду произошел пожар, выгорело 150 квартирных метров жилья. В деревянном четырехквартирном доме (одна квартира была нежилой) проживало восемь человек. Пятеро из них временно разместились у родственников, еще троим предоставлено жилье в гостинице Профкурсов.
20 мая в администрации города Владимира прошло совещание, на котором главе Фрунзенского районе и начальнику городского управления по учету и распределению жилплощади было поручено найти для погорельцев новое жилье из маневренного фонда. Также поручено снабдить детей-школьников погорельцев учебниками и канцелярскими принадлежностями.
ИСТОЧНИК KP.RU