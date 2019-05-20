2019-05-20T10:12:53+03:00
Общество

13-летняя вокалистка из Владимирской области получила гран-при патриотического фестиваля за песню «Черный ворон»

Она выступила на гала-концерте в Музее Победы
Вероника ПАНИНА
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19 мая в Москве, в Музее Победы прошел гала-концерт Международного военно-патриотического фестиваля «Вальс Победы». Три часа юные артисты, участники конкурса патриотических песен, исполняли со сцены военно-патриотические и народные песни, а также танцевальные композиции, посвященные Дню Победы.

Гран-при конкурса «Вальс Победы» получила 13-летняя Ольга Артемьева из города Александрова. Юная солистка народного ансамбля «Былина» из александровского дома культуры «Юбилейный» исполнила русскую народную песню "Черный ворон".

Юлия сумела обойти в отборочном этапе творческого состязания около 100 юных артистов из разных регионов России. В конкурсе участвовали вокалисты, танцоры и чтецы старше 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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