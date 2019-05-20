Во Владимирскую область из Европы пришел пакет с наркотиками

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-20T10:08:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В одно из почтовых отделений Владимирской области из одной из европейских стран пришел конверт с 40 зелеными таблетками. Подозрительное отправление изучили сотрудники УНК полиции и УФСБ по Владимирской области. Выяснилось, что в конверте находился наркотик "МДМА".

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что по факту контрабанды наркотиков возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что заказчиками партии могли были жители Суздальского района 35 и 39 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU