Владимирский филиал «Т Плюс» завершил работы на проезжей части на улице Чайковского

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-20T09:55:07+03:00

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Владимирский филиал «Т Плюс» завершил работы по замене трубопроводов под проезжей частью улицы Чайковского. Движение транспорта было открыто в соответствии с графиком – с полуночи 20 мая. Для скорейшего возобновления движения первоначально выполнено черновое асфальтирование дороги. Чистовое асфальтирование проезжей части планируется завершить после усадки грунта.

Замена трубопроводов под проезжей частью улицы Чайковского является одним из этапов реконструкции магистральной тепловой сети 2 очереди. Согласно проекту на данном участке будет заменено 750 м магистрального трубопровода. Стоимость работ составит 17 млн рублей. По согласованному с администрацией города Владимира плану на данном участке работы должны быть полностью закончены к 1 июля, для дальнейшего благоустройства сквера.

В рамках программы «Re: Конструкция 2019» специалисты филиала будут вести усиленный контроль за благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. Будет продолжено и использование временных трубопроводов (шунтов) во время проведения реконструкций для того, чтобы минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения у клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU