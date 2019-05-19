Истек срок давности: в Вязниках прекратили уголовное дело за подделку документов

СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-19T15:52:44+03:00

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В Вязниковском суде на рассмотрении находилось уголовное дело: мужчину обвиняли в 50 преступлениях. Он подделал официальный документ - протокол радиационного контроля и экспертного заключения, который предоставлял право на перевозку лома, отходов черного металла в грузовом поезде.

В судебном заседании адвокат заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования мужчины за данные преступления в связи с истечением срока давности. С момента совершения преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, прошло более 2 лет.

Суд прекратил уголовное дело по обвинению в 50 преступлениях, постановление суда 17 мая 2019 года вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU