2019-05-19T12:34:28+03:00
Происшествия

Владимирец избил знакомого и украл у него сумку с 300 рублями

За хулиганство дали условный срок
Валерия Рудометова
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Владимирец и его знакомый стояли на лестнице по улице Большой Московской города Владимира. Первый ни с того ни с сего набросился на второго, ударил кулаком в челюсть. Знакомый упал на землю, а "друг" в этот момент забрал с его плеча сумку, где был телефон, ключи от квартиры и 300 рублей. Потом владимирец убежал, а его знакомый так и остался лежать на земле.

За хулиганство владимирцу дали условный срок - 2,5 года. Теперь он должен являться в полицию по первому же вызову, трудоустроиться в течение 2-х месяцев, не менять постоянного места жительства без уведомления.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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