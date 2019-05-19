Ковровчанке ограничили свободу на 10 месяцев за убийство сожителя

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-19T10:27:34+03:00

Они поссорились в ходе очередной пьянки: мужчина напал на женщину, она стала защищаться

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В Ковровский городской суд поступило уголовное дело в отношении жительницы Коврова.

Судом установлено, что в мае 2018 года в коммуналке между женщиной и ее сожителем случилась очередная ссора. Ковровчанка обвиняла друга в злоупотреблении алкоголем. Не согласившись, мужчина схватил сожительницу руками за тело и толкнул. Женщина ударилась об стену. Затем он прижал ее спиной к стене и удерживал руками за шею.

Ковровчанка стала бить сожителя, пока он ее не отпустил. Потом взяла нож и удалила друга. Мужчина умер в больнице.

В судебном заседании женщина вину признала частично. Ковровчанке назначили наказание по ч. 1 ст. 114 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. И ограничили свободу на срок 10 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU