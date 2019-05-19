2019-05-19T09:54:51+03:00
Происшествия

Во Владимирской области за ночь сгорели два жилых дома

Площадь первого составила 60 квадратных метров, второго - 72
Валерия Рудометова
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В 22.11 18 мая в МЧС сообщили о пожаре в частном жилом доме в д. Аленино Киржачского района. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба МЧС, пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники и 6 человек.

Еще один пожар в доме случился под утро в Меленсковском районе, в д. Паново. Там площадь возгорания больше - 72 квадратных метра. К счастью, пострадавших тоже нет. На месте работали 2 единицы техники и 7 человек.

Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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