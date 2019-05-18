Во Владимирской области начал работу центр привлечения врачей
Во Владимире начал работу "Центр привлечения кадров" в сфере медицины. Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев.
Центр, работающий на базе владимирского медколледжа, должен решить проблему нехватки кадров в сфере медицины в 33 регионе. Сейчас в области не хватает в целом 1030 врачей. Особенно остро ситуация обстоит с работниками первичного звена - терапевтами и педиатрами. Нужно 200 терапевтов и 150 педиатров. Также в регионе не хватает анестезиологов, онкологов и других узких специалистов.
Новый центр буедт собирать заявки от больниц и поликлиник и искать сооветствующие кадры у себя и в других регионах. Врачам будут предлагать льготную ипотеку и давать служебное жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU