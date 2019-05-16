Муромские пожарные спасли из горящего дома 9 человек

16 Май 17:12 2019-05-16T17:12:02+03:00

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В 9.40 16 мая муромским пожарным поступило сообщение о загорании в подвале пятиэтажного жилого дома. Через три минуты на месте уже было первое подразделение. Из подвала многоквартирного дома шел сильный дым.

В 9.48 сотрудники МЧС локализовали пожар, открытое горение ликвидировали в 09.54. Полностью пламя потушили в 11.25. Пожарные спасли 9 человек, четверо из них - лежачие, и эвакуировали 35.

В результате пожара сгорело 5 сараев, которые находились в подвальном помещении дома. Площадь составила 40 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

От МЧС на месте пожара работали 24 человека личного состава. Также на пожар привлекались поисково-спасательный отряд округа Муром, сотрудники службы скорой помощи и полиции Мурома.

ИСТОЧНИК KP.RU