2019-05-16T15:53:21+03:00
Происшествия

Александровцы срезали 800 метров кабеля с железной дороги

Спрятав похищенное в лесу, они надеялись сдать его в пункт приема цветмета
Артем Бердник
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Сотрудники Линейного отдела полиции на станции города Александрова во Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении группы лиц, совершивших крупную кражу по предварительному сговору. Полицией были задержаны 29-ти и 31-летний жители Владимирской области.

Вооружившись специальными ножницами, в темноте обвиняемые пробрались в район перегона железнодорожных станций Арсаки-Бужаниново Московской железной дороги, где срезали медный кабель длиной около 800 метров. От рельсов похитители перетащили кабель в лес и спрятали под кустами, надеясь в дальнейшем сдать его в пункт приема цветного металла.

Не получилось. Подозреваемых нашли на следующий же день, они во всем признались. Сумму ущерба эксперты оценили в 10 тысяч рублей. Однако самая большая потеря от действий местных Бони и Клайда заключалась в том, что в результате их спецоперации между двумя станциями какое-то время не ходили поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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