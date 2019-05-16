2019-05-16T10:54:33+03:00
Происшествия

Ночью в Коммунаре произошла кровавая бойня

По словам очевидцев, трое выпивших владимирцев устроили поножовщину
Артем Бердник
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..Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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Ночью в одной из владимирских групп Вконтакте аноним разместил пост, в котором сообщил, что в районе Коммунар примерно в 23.30 неизвестный напал с ножом на троих людей. По информации очевидцев, происшествие произошло около магазина «Магнит», ул. Зеленая 53а.

На фото и видео, прикрепленных к посту трудно что-либо разглядеть. Машины «скорой» помощи, толпа людей, несколько человек лежит на земле и громко стонет об боли, пока врачи пытаются им оказывать помощь. Некоторые владимирцы предположили в комментариях, что то, что произошло в Коммунаре - это вовсе не нападение, а поножовщина между тремя мужчинами.

Как бы то ни было, выяснять все обстоятельства произошедшего будут в полиции. На данный момент в УМВД России по Владимирской области никакой информации сказать не могут. Заявление было принято, на место выезжали сотрудники, ведется расследование. Неизвестно так же, погиб ли кто-то в этой кровавой бойне, ясно лишь, что есть несколько пострадавших. «КП-Владимир» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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