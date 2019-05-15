В Муроме из кабинета врача украли кошелек

15 Май 17:57 2019-05-15T17:57:27+03:00

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В Муроме неизвестные дважды за неделю обокрали служебные кабинеты. В городской больнице №3 на улице Войкова пятидесятидвухлетняя сотрудница оставила в кабинете сумку и вышла. Пока в помещении никого не было, из сумки украли кошелек, лишив женщину кровных девяти тысяч рублей. Вскоре пропажа произошла и в школе на улице Карла Маркса. Пока в учительской не было людей, кто-то украл у тридцапятилетней учительницы деньги – восемь тысяч рублей. Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU