2019-05-15T16:52:53+03:00
Происшествия

Владимирец насмерть забил кулаками своего 44-летнего знакомого

Драка началась после того, как мужчины сильно выпили
Артем Бердник
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Следственный Комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Владимира, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть знакомого.

По данным следствия, 10 мая двое мужчин отдыхали в праздничные дни. После того, как они сильно выпили, между ними возник конфликт, переросший в драку. 25-летний владимирец нанес несколько ударов кулаком по лицу и другим частям тела 44-летнему мужчине, от чего тот скончался.

По информации СледКома, обвиняемый уже был ранее судим. Молодой человек раскаялся в содеянном. В данный момент следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, в сопровождении с УМВД России по городу Владимиру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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