Владимирец насмерть забил кулаками своего 44-летнего знакомого
Следственный Комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Владимира, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть знакомого.
По данным следствия, 10 мая двое мужчин отдыхали в праздничные дни. После того, как они сильно выпили, между ними возник конфликт, переросший в драку. 25-летний владимирец нанес несколько ударов кулаком по лицу и другим частям тела 44-летнему мужчине, от чего тот скончался.
По информации СледКома, обвиняемый уже был ранее судим. Молодой человек раскаялся в содеянном. В данный момент следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, в сопровождении с УМВД России по городу Владимиру.
ИСТОЧНИК KP.RU