Во Владимире пропал 16-летний подросток

15 Май 16:29 2019-05-15T16:29:53+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт — Владимир» сообщает о том, что 14 мая 2019 года без вести пропал 16-летний Станислав Сергеев. Мальчик из города Владимира вышел из дома в темно-синих брюках и пиджаке, светло-сиреневой рубашке и желтых кроссовках.

Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза тёмные, носит очки. С собой у мальчика был серо-зеленый рюкзак, темно синие джинсы и футболки, возможно, что он переоделся.

Если вы имеете какую-либо информацию о местонахождении Станислава, немедленно сообщите инфоргу Валентине Савиновой: 89190024837.

ИСТОЧНИК KP.RU