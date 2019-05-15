Во Владимире на улице Диктора Левитана теперь нельзя оставлять машины

15 Май 16:18 2019-05-15T16:18:11+03:00

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В администрации города Владимира сообщили об установке новых дорожных знаков, ограничивающих парковку. В целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности на улице Диктора Левитана введут ограничение на остановки автомобилей. В мэрии заявили, что там появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», соответственно, оставив там машину, забирать ее придется потом в другом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU