На Владимир идет сильнейшая гроза

15 Май 15:59 2019-05-15T15:59:11+03:00

В ночь на 16 мая МЧС ждет возможные обрывы на линиях электропередач и другие ЧП

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ГУ МЧС по Владимирской области предупреждает о том, что на Владимирскую область идет сильнейшая гроза. Погода должна испортиться вечером 15 мая, и ситуация не улучшится вплоть до 16-го.

Синоптики ожидают грозу с дождём, местами сильным. При этом будет дуть сильный северный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. В МЧС предупреждают, что при такой погоде повышаются риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

Спасатели просят граждан во время грозы по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями, проявлять предельную осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU