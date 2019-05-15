Юные артисты из Александрова станут участниками гала-концерта международного военно-патриотического фестиваля в Москве

15 Май 14:49 2019-05-15T14:49:51+03:00

Во время концерта станут известны имена победителей и призеров фестиваля.

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В Музее Победы 19 мая состоится гала-концерт Международного военно-патриотического фестиваля «Вальс Победы».

В исполнении ребят прозвучат военно-патриотические и народные песни, зрители также увидят танцевальные композиции, посвященные Дню Победы.

В числе участников фестиваля – юные артисты из Александрова Владимирской области. Это участники вокальной студии народного ансамбля “Былина” из Дома культуры “Юбилейный”. Молодые вокалисты исполнят русские народные песни "Черный ворон", "Лети, перышко", "Сад памяти".

Во время трехчасового концерта станут известны имена победителей и призеров фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU