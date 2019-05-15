Вязниковец пригласил знакомую в гости и лишился техники

15 Май 14:45 2019-05-15T14:45:13+03:00

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Сорокавосьмилетний житель Вязниковского района обратился в полицию, обнаружив, что из его квартиры пропали телевизор и DVD-плеер. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую – тридцатидевятилетнюю знакомую потерпевшего. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, женщина гостила у вязниковца, а потом, воспользовавшись моментом, когда он уснул, забрала приглянувшиеся ей ценности, которые потом продала. Полиция отыскала похищенное и изъяла его, скоро вещи вернутся к хозяину. В похожем преступлении подозревается и тридцапятилетний житель Петушинского района. Зная, что хозяев нет дома, он дважды проникал в квартиру в одном из районных поселков и воровал технику, которую потом продавал. После того, как хозяева обратились в полицию, его задержали полицейские. Сейчас возбуждены два уголовных дела по статье «кража», идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU