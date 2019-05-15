В первый день турнира «Золотые купола» владимирские атлеты выиграли 10 медалей
Владимирские спортсмены по итогам первого дня XII Всероссийских соревнований по тяжелой атлетике «Золотые купола» памяти Заслуженного тренера СССР В.П. Кузнецова завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
Диана Кузнецова выиграла соревнования в весовой категории «55 кг». Результат спортсменки по сумме двоеборья - 160 кг (рывок - 70 кг, толчок – 90 кг). В аналогичной весовой категории у мужчин лучшим стал Денис Федотов с общим результатом 160 кг (рывок - 75 кг, толчок – 85 кг). Евгений Адамов завоевал «золото» в весовой категории «61 кг» с результатом двоеборья 217 кг (рывок - 92 кг, толчок - 125 кг). Степан Хватов выиграл первое место в весовой категории «67 кг» с общим результатом 220 кг (рывок - 102 кг, толчок – 118 кг).
Серебряные медали завоевали Арсений Самойлов (весовая категория «55 кг») и Анатолий Третьяков (весовая категория «67 кг»). Результат по сумме двоеборья спортсменов – 156 кг и 210 кг соответственно.
Бронзовые награды выиграли Софья Потанькина, выступавшая в весовой категории «64 кг» и показавшая результат 101 кг, Олег Сайфутдинов, показавший результат по сумме двоеборья 162 кг в весовой категории «61 кг» и Максим Юдин, который по итогам двух упражнений в весовой категории «67 кг» поднял 209 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU