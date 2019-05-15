2019-05-15T14:45:09+03:00
Спорт

В первый день турнира «Золотые купола» владимирские атлеты выиграли 10 медалей

В турнире участвуют 23 команды со всей России
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом спортафото предоставлено департаментом спорта
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Владимирские спортсмены по итогам первого дня XII Всероссийских соревнований по тяжелой атлетике «Золотые купола» памяти Заслуженного тренера СССР В.П. Кузнецова завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

Диана Кузнецова выиграла соревнования в весовой категории «55 кг». Результат спортсменки по сумме двоеборья - 160 кг (рывок - 70 кг, толчок – 90 кг). В аналогичной весовой категории у мужчин лучшим стал Денис Федотов с общим результатом 160 кг (рывок - 75 кг, толчок – 85 кг). Евгений Адамов завоевал «золото» в весовой категории «61 кг» с результатом двоеборья 217 кг (рывок - 92 кг, толчок - 125 кг). Степан Хватов выиграл первое место в весовой категории «67 кг» с общим результатом 220 кг (рывок - 102 кг, толчок – 118 кг).

Серебряные медали завоевали Арсений Самойлов (весовая категория «55 кг») и Анатолий Третьяков (весовая категория «67 кг»). Результат по сумме двоеборья спортсменов – 156 кг и 210 кг соответственно.

Бронзовые награды выиграли Софья Потанькина, выступавшая в весовой категории «64 кг» и показавшая результат 101 кг, Олег Сайфутдинов, показавший результат по сумме двоеборья 162 кг в весовой категории «61 кг» и Максим Юдин, который по итогам двух упражнений в весовой категории «67 кг» поднял 209 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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