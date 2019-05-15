В ВлГУ открылась фотовыставка, посвященная театру

15 Май 14:36 2019-05-15T14:36:42+03:00

Увидеть ее можно в корпусе на ул. Белоконской

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На факультете журналистики Владимирского Государственного университета открылась фотовыставка «Волшебный мир театра», подготовленная совместно ВлГУ и фотоклубом «Владимир».

На выставке представлены фотоработы с разных театральных площадок, но особое место занимают фотографии со спектаклей и репетиций Владимирского академического театра драмы.

Спектакли репертуара и спектакли уже ставшие историей, актеры молодые и те, кого уже нет с нами, все вместе они представляют волшебный мир театра, снятый ведущими фотографами Владимира.

Увидеть выставку можно до сентября в корпусе ВлГУ на остановке ул. Белоконской.

ИСТОЧНИК KP.RU