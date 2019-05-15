Во Владимирской области стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

15 Май 14:30 2019-05-15T14:30:14+03:00

Она продлится до 19 мая

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В рамках акции во Владимирской области пройдут мероприятия среди школьников, студентов и трудовых коллективов. Специалисты расскажут участникам акции о путях передачи ВИЧ-инфекции, профилактике ВИЧ/СПИДа.

Кроме того, в регионе открылись «горячие линии» по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа. Линия СПИД-центра будет работать до 17 мая, с 8.00 до 15.00, по телефонам (4922) 32-99-43, 32-97-87.

Как сообщила руководитель Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Замковая, Владимирская область не входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов. Заболеваемость ВИЧ за четыре месяца 2019 года составила 15,2 на 100 тысяч населения.

На 1 мая в регионе зарегистрировано 5873 больных ВИЧ-инфекцией, из них умерло 1333 человека (вследствие ВИЧ-инфекции – 496).

Облздрав призывает владимирцев принять участие в акции и пройти бесплатное тестирование на вирус иммунодефицита человека.

Пройти его можно по адресу: Владимир, Судогодское шоссе, 41, тел. (4922) 32-99-43, 32-93-79. Центр работает ежедневно с 8.00 до 15.00, кроме выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU