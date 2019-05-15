2019-05-15T14:24:06+03:00
Происшествия

Владимирец, севший за руль пьяным, отправится в колонию

Мужчина не первый раз водил в нетрезвом виде
Ирина Мальцева
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Владимирца, разъезжавшего на своей иномарке по городу, остановили сотрудники ГИБДД, заподозрив, что водитель пьян. Но мужчина, пересев на заднее сиденье машины, заблокировал двери и отказался выходить. Хотя в авто никого больше не было, он уверял, что за рулем был кто-то другой. Когда полицейские убедили его выйти, водитель признался, что выпил, перед тем, как сесть за руль. Это подтвердили и свидетели. Однако в присутствии понятых владимирец, уже привлекавшийся за пьяную езду, отказался пройти медосвидетельствование, не прошел его и в наркодиспансере. Как сообщила прокуратура Владимирской области, теперь по решению суда ему придется провести полгода в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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