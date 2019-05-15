2019-05-15T10:32:27+03:00
Политика

Администрация Владимирской области высказалась по поводу восстановления Романенко

Чиновники не уверены, что выигравший суд "главный дорожник региона" в новых условиях справится с работой
Алексей СУХОВ
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Администрация Владимирской области опубликовала официальное заявление по поводу восстановления в должности Александра Романенко судебными инстанциями. Приводим текст заявления в поленом объеме:

"Администрация области уважает решение суда. Есть решение – Александр Романенко выйдет на работу на ранее занимаемую должность. Выйти на работу сотрудник должен 15 мая.

За время его отсутствия в работе департамента многое изменилось: новые процессы, новые задачи и механизмы их реализации, стиль работы в целом. Сможет ли Романенко оперативно встроиться в работу – вопрос непраздный. Нельзя не принимать во внимание и эмоциональный фон сложившейся ситуации: все помнят выступления и высказывания Романенко, его отношение к Губернатору и его команде, в которую он снова вернулся.

Работа дорожно-транспортного комплекса области в рамках полномочий администрации региона в любом случае будет обеспечена на должном уровне".

Напомним, что Александр Романенко был уволен губернатором Владимиром Сипягиным в апреле 2019 года. Официальным поводом стали два выговора чиновнику. Однако сам Романенко посчитал увольнение незаконным и обратился в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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