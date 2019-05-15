Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике появился экскурсовод для слепых
На протяжении двух недель заведующий центром музейной педагогики ВСМЗ Ольга Сорокина осваивала новую профессию. Обучение по программе подготовки профессиональных тифлокомментаторов проходило в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала общероссийской общественной организации инвалидов.
Владимирского специалиста научили лаконично описывать предмет, пространство, действие, непонятное человеку с ограничением зрения без специальных пояснений. Это и называется тифлокомментированием. Во время обучения участники проекта посетили спектакль с тифлокомментированием в Московском Губернском театре. Свое мастерство им показали актрисы театра Ирина Безрукова и Елена Хабарова – профессиональные тифлокомментаторы высшей категории.
Ольге Сорокиной было вручено удостоверение тифлокомментатора высшей категории. Теперь Владимиро-Суздальский музей-заповедник готов предоставлять людям с нарушениями зрения равные с другими возможности доступа к музейным экспонатам.
ИСТОЧНИК KP.RU