Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике появился экскурсовод для слепых

15 Май 09:53 2019-05-15T09:53:29+03:00

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На протяжении двух недель заведующий центром музейной педагогики ВСМЗ Ольга Сорокина осваивала новую профессию. Обучение по программе подготовки профессиональных тифлокомментаторов проходило в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала общероссийской общественной организации инвалидов.

Владимирского специалиста научили лаконично описывать предмет, пространство, действие, непонятное человеку с ограничением зрения без специальных пояснений. Это и называется тифлокомментированием. Во время обучения участники проекта посетили спектакль с тифлокомментированием в Московском Губернском театре. Свое мастерство им показали актрисы театра Ирина Безрукова и Елена Хабарова – профессиональные тифлокомментаторы высшей категории.

Ольге Сорокиной было вручено удостоверение тифлокомментатора высшей категории. Теперь Владимиро-Суздальский музей-заповедник готов предоставлять людям с нарушениями зрения равные с другими возможности доступа к музейным экспонатам.

ИСТОЧНИК KP.RU