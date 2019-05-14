Губернатор Владимирской области против нацпарка в Селивановском районе

14 Май 17:50 2019-05-14T17:50:49+03:00

Письмо с отказом на инициативу о создании особо охраняемой природной зоны в регионе направлено в Минприроды России

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Администрация региона считает нецелесообразным создание национального парка в Селивановском районе. Письмо с отрицательным ответом на инициативу о его создании, которая шла от заинтересованной организации, направлено в Минприроды России.

Для того, чтобы понять, нужен нацпарк или нет, в регионе была создана рабочая группа. В нее вошли представители природоохранных организаций и профильных департаментов администрации области.

Изучая вопрос, опирались в первую очередь на мнение жителей района, которых напрямую коснется организация нацпарка. Мнения собирали на сельских сходах, интернет-голосованием, также отзывы от людей принимали на электронную почту. Как итог - почти все, кто высказался, были против создания нацпарка.

Причиной резкого недовольства были ограничения существующей хозяйственной деятельности в районе, если бы парк все-таки создали.

Как итог, губернатор Владимир Сипягин направил в Минприроды России отрицательный ответ на инициативу о создании национального парка.

ИСТОЧНИК KP.RU