Детская писательница Юлия Симбирская встретится с владимирцами

14 Май 17:45 2019-05-14T17:45:13+03:00

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Известная писательница из Ярославля, автор двадцати книг и библиотекарь признается, что ее любимая аудитория – дети пяти-восьми лет, а сама она тщательно бережет своего «внутреннего ребенка». Ее повесть «Дальние берега» в прошлом году отмечена Крапивинской премией, а сборник «На грядке все в порядке» вошел в малый топ-лист «Папмамбука», представленный на ХХ книжной ярмарке Нон-фикшн. Познакомиться с Юлией Симбирской, задать ей вопросы, получить автограф и сфотографироваться можно будет на творческой встрече 17 мая в 14.00 в корпусе областной библиотеки для детей и молодежи на ул. Мира,51.

ИСТОЧНИК KP.RU