2019-05-14T17:36:44+03:00
Общество

Администрация Владимирской области выделила Владимиру деньги на дополнительные места в садиках

Часть денег достанется Петушкам
Артем Бердник
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14 мая областная администрация подписала постановление Белого дома «О предоставлении дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 2019 год». Это означает, что город Владимир в ближайшее время получит 8 млн 876 тысяч рублей на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в детских садиках.

Часть денег пойдет на выполнение работ по выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства четырёх садиках: «Детский сад № 66», ул. Завадского, д.13-а; «Детский сад № 87», ул. Крайнова д. 14-а; «Детский сад № 4 компенсирующего вида», ул. Сурикова, д.25/23; «Детский сад № 62», ул. 1-ая Пионерская, д. 22-а;

Петушинский район получит 12 млн 500 тыс. рублей – на подготовку и проведение праздничных и памятных мероприятий, связанных с 90-летием с момента основания района. Средства предназначены для обустройства детских игровых комплексов в каждом поселении района, приобретение светодиодного экрана и сцены, ремонт механики сцены районного дома культуры, на вёрстку и печать книги детских рисунков и сочинений, посвящённых юбилею района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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